Сергунина: В Москве обновили онлайн-навигатор для самозанятых

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

Функционал столичной цифровой экосистемы «Все о самозанятости от А до Я» был обновлен: теперь это навигатор, в котором можно найти информацию по интересующей теме. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в пятницу, 23 сентября.

— Сегодня в Москве насчитывается более 1,1 миллиона самозанятых. Только с начала года их количество выросло на 28 процентов, — сказала представитель мэрии.

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

При этом за время работы к данному проекту обратились более 140 тысяч раз, уточнила она. После обновления в нем собраны действующие меры поддержки, услуги, сервисы и обучающие программы.

Экосистему разделили на три блока: для тех, кто уже работает на себя; для бизнеса, который с ними сотрудничает, и тех, кто пока только планирует открыть свое дело.

Кроме того, на странице проекта подобрали подходящие меры поддержки для каждой из категорий пользователей. К примеру, обучение на старте бизнеса и перечень онлайн-продуктов для упрощения ведения дела.

16 сентября стартовал онлайн-курс «Самозанятость. Найди свое дело» центра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ.