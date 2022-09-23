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Ученые рассказали о пользе быстрой ходьбы в профилактике рака и деменции

Евгений Жуков
Общество
Ученые рассказали о пользе быстрой ходьбы в профилактике рака и деменции
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Иностранные специалисты выявили связь между ходьбой в быстром темпе в течение получаса в день и дополнительной пользой для здоровья, включая снижение риска развития деменции и рака. Об этом сообщило издание Mirror в пятницу, 23 сентября.

Как уточняется, предыдущие исследования показывали, что для поддержания своего организма в тонусе необходимо совершать в день по десять тысяч шагов. Однако ученые из Австралии и Дании заявили, что такой показатель является ориентировочным, а самым главным критерием они назвали скорость.

В период с 2013 по 2015 год специалисты провели мониторинг почти 80 тысяч британцев в возрасте старше 40 лет с помощью портативных фитнес-трекеров.

В ходе эксперимента выяснилось, что те участники исследования, кто делал меньше шагов, но с большей скоростью, имели снижение вероятности развития у них заболеваний на 57 процентов.

— Главная идея здесь заключается в том, что для защиты здоровья люди могли бы не только стремиться проходить в идеале десять тысяч шагов в день, но и стараться ходить быстрее, — сказал доктор Мэтью Ахмади, являющийся одним из авторов исследования.

В феврале главный внештатный специалист-гериатр Департамента здравоохранения города Москвы Надежда Рунихина рассказала про основные задачи «Московского долголетия».

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