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Осенний сезон экскурсий стартовал для участников проекта «Активное долголетие»

Ирина Игнатенко
Общество
Осенний сезон экскурсий стартовал для участников проекта «Активное долголетие»
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Для участников проекта «Активное долголетие» в Московской области начался новый осенний сезон экскурсий. Он направлен на знакомство с народными промыслами региона.

Для пожилых жителей Подмосковья разработано более двадцати экскурсионных маршрутов. Экскурсии смогут посетить более шести тысяч человек.

— В маршруты включены посещения таких художественных предприятий, как «Федоскино», производство Дулевского фарфора, музей Богородский игрушки, Гжельский фарфоровый завод и многое другое, — сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

В программу поездок вошли Главный храм Вооруженных сил РФ, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Новый Иерусалим и Коломенский кремль, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что с начала этого года городской округ Серпухов посетили свыше 600 тысяч туристов. Около 100 тысяч человек приехали в летний период, что на 30 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает РИАМО.

20 сентября в рамках проекта «Московское долголетие» состоялся показ «Мастерской дизайнеров», в котором участвуют модельеры старшего возраста.

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