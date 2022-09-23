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Шумовые полосы для повышения безопасности обустроили на 45 участках трасс Подмосковья

Ирина Игнатенко
Общество
Шумовые полосы для повышения безопасности обустроили на 45 участках трасс Подмосковья
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

На дорогах Подмосковья приступили к установке шумовых полос, чтобы повысить безопасность дорожного движения. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На данный момент выполнено 80 процентов от запланированного объема. Шумовые полосы обустроены на 45 участках трасс.

Шумовые полосы обустраивают в местах, где требуется снизить скорость, в том числе в рамках оперативного реагирования на произошедшие ДТП. Это позволяет минимизировать аварии в потенциально опасных местах.

— Сейчас обустроили шумовыми полосами 45 участков дорог перед пешеходными переходами, перекрестками, выездами на автомагистрали и ж/д переездами, чтобы привлечь внимание водителей, — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В Солнечногорске обустроили шумовые полосы на Пятницком шоссе перед поворотом на Соколово, а также на участке Южного обхода Подольска, где были зафиксированы аварии. Работы будут продолжены в осенний период, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Накануне на пересечении Новорязанского шоссе и улицы Первомайской в городском округе Люберцы началось движение по новой выделенной полосе, это позволит 5,5 тысячи пассажиров экономить до 20–30 минут в пути из Москвы в округ Лыткарино, сообщает РИАМО.

Завершается строительство многоуровневой перехватывающей парковки. Ее возводят в составе ТПУ «Ховрино». Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

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