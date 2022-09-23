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Фольклорист раскрыл главный стереотип о москвичах

Евгений Жуков
Общество
Фольклорист раскрыл главный стереотип о москвичах
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Фольклорист, кандидат филологических наук Никита Петров раскрыл главный стереотип о жителях Москвы. Об этом стало известно в пятницу, 23 сентября.

Как уточняется, филолог сам часто спорит с имеющимися стереотипами, вроде того, что все москвичи — очень богатые люди.

— Когда слышишь что-то подобное, начинаешь подробно рассказывать людям про столичные реалии, например, про зарплаты бюджетного сектора, которые мало отличаются вообще по всей стране, — поделился Петров.

Ко всему прочему он рассказал, что москвичи чаще всего не обижаются, когда о них так говорят. В таком случае, вероятнее всего, жители столицы будут стараться описать реальную картину мира собеседнику. Однако на людей, убежденных в своей позиции, это не произведет особого впечатления, они останутся при своем мнении, передает «Мослента».

Российский стендап-комик Илья Соболев в своем блоге рассказал, что между москвичами и жителями других регионов есть существенная разница в том, как они реагируют на шутки.

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