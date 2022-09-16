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«Зажатые, испуганные»: комик Соболев назвал отличие москвичей от жителей других регионов

Лала Манушакян
Общество
«Зажатые, испуганные»: комик Соболев назвал отличие москвичей от жителей других регионов
Фото: Telegram / LABELCOM

Российский стендап-комик Илья Соболев в своем личном блоге рассказал, что между москвичами и соседними регионами есть существенная разница по восприятию юмора.

— Выступал в Москве. Вообще по-внешнему. Люди такие, немножко зажатые, испуганные как будто, молчат, — отметил Соболев.

Комик отметил, что московская аудитория более равнодушно воспринимает шутки. По выступлению артиста, мероприятие в Москве «всегда другие».

Что касается Санкт-Петербурга, то, что касается знаменитостей, наблюдаемых городов, проявляющих живой интерес к шуткам, ожидаемой теплой и приятной продукции, сообщает Lenta.ru.

Также певицы Елена и Татьяна Зайцевы, которые родом из Воронежа, но уже достаточно живут в столице, считают, что главным отличием москвичей от жителей других регионов являются постоянная занятость и состояние спешки.

При этом народная артистка России Вера Алентова назвал возможную причину нелюбви к Москве. Актриса считает, что в случае жителей мегаполиса невозможно ухватиться за конкретный признак: здесь москвич один, а тут — совершенно другой. Так, она считает, что москвичи — это «особая нация».

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