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Полиция обнаружила швейный цех в Подмосковье, в котором трудились нелегальные мигранты

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция обнаружила швейный цех в Подмосковье, в котором трудились нелегальные мигранты
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Россия, Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, деревня Ожерелки Карта всех событий

Полиция обнаружила швейный цех в подмосковном Орехове-Зуеве, в котором трудились нелегальные мигранты. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу, 23 сентября.

По ее словам, предприятие нашли в результате профилактического обхода территории промышленной зоны в районе деревни Ожерелки.

В ходе рейда сотрудники полиции проверили по электронным базам 13 иностранцев, восемь из которых оказались нелегальными мигрантами из стран Юго-Восточной Азии.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В их отношении составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания и незаконную трудовую деятельность. На каждого из них наложили пять тысяч рублей штрафа с последующим выдворением из страны.

Также, по словам Петровой, в отношении представителя компании, на которую трудились иностранцы, заведены административные дела по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства».

Еще один швейный цех, в котором трудились нелегальные мигранты, полицейские накрыли в Орехове-Зуеве 19 июля.

Подмосковье административные правонарушения Орехово-Зуево Московская область МВД
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