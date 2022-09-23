Виктор Дробыш объяснил, считает ли Игоря Матвиенко достойным звания народного артиста

Фото: Из личного архива Игоря Матвиенко

Композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш признался, что очень уважительно относится к Игорю Матвиенко и считает его достойным звания народного артиста.

— Лучше поздно, чем никогда. Мне кажется, он заслужил, он поистине народный, потому что вся его музыка именно такая. Если такие люди, как Игорь Матвиенко, не будут получать звания, то что-то не в порядке со званиями, — отметил Дробыш в комментарии НСН.

Он рассказал, что не готовит совместных проектов с Матвиенко. По словам Дробыша, их творческие пути никогда не пересекались, они шли параллельными курсами. Он также отметил, что у Матвиенко много хороших проектов и сложно назвать лучший.

Накануне продюсеру и композитору Игорю Матвиенко было присвоено звание народного артиста Российской Федерации. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин, передает ФАН.

Бывшая солистка группы «Фабрика» Саша Савельева объяснила, по какой причине на проекте «Фабрика звезд» участникам не дали создать смешанные квартеты, куда бы входили и парни, и девушки.