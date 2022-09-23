Четыре человека спасли из пожара на востоке столицы

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Чечулина, 16 Карта всех событий

Пожарные спасли четыре человека из горящей квартиры на востоке столицы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве в пятницу, 23 сентября.

По информации ведомства, пожар возник в квартире жилого дома № 16 по улице Чечулина на 11-м этаже в 8:32 утра. Площадь возгорания составила десять квадратных метров. На борьбу с огнем выезжали 11 единиц техники и 43 сотрудника.

В ходе тушения сотрудники МЧС спасли четыре человека.

В 8:54 возгорание было локализовано, в 9:09 — полностью потушено, резюмировали в пресс-службе ведомства.

Еще один пожар произошел на востоке столицы 22 сентября. Загорелся припаркованный автомобиль, пострадали еще три соседних машины.