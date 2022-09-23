Стоматолог дал советы по выбору зубной щетки

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В арсенале по уходу за полостью рта у каждого должен быть ирригатор, потому что пища, механически и термически обработанная, похожа на кашицу, соответственно, больше оседает на зубной эмали. Об этом рассказала стоматолог-пародонтолог, руководитель стоматологической клиники Егана Маруфиди.

По словам эксперта, применение ирригатора снижает риск образования кариеса на 60–70 процентов. Кроме того, необходимо чистить зубы дважды в день — утром и вечером, а также пользоваться ежедневно зубной нитью и, если длительное время сохраняется неприятный запах, использовать ополаскиватель.

— Если человек посещает стоматолога раз в полгода, чистит зубы два раза в день не меньше двух минут и десна не кровоточит, то в таком случае подходит щетка средней жесткости. Если пациент чувствует неприятный запах, появляется кровь во время чистки зубов, то лучше проконсультироваться по поводу выбора щетки со стоматологом, — пояснил эксперт в комментарии «Радио 1».

До этого врач Капил Кхурана отметил, что пациентам не стоит обманывать стоматологов относительно ежедневной гигиены полости рта, потому что ложь грозит неправильной постановкой диагноза, передает Nation news.

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