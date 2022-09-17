Как сэкономить на лечении зубов без потери качества

Фото: Pexels

Заботиться о зубах очень важно, ведь здоровые зубы — это красивая улыбка, уверенность в себе, хорошее самочувствие. Нужно своевременно обращаться к стоматологу, в том числе и в целях профилактики, чтобы вовремя выявить проблемы и не запустить их. Жалобы на то, что лечить зубы очень накладно, есть у многих. Стоматолог, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike Андрей Жук рассказал «Вечерней Москве», почему стоматология стоит так дорого и как можно сэкономить без потери качества.

Почему лечение у стоматолога такое дорогое? Большинство материалов, которые используются врачами, импортного производства. Их нельзя ничем заменить, а их цена привязана к курсу валют и, конечно же, влияет на итоговую стоимость лечения.

— Кроме того, нельзя забывать о том, что любые стоматологические процедуры требуют применения высокотехнологичного оборудования, которое также стоит денег, и привлечения экспертных специалистов, которые получают образование и повышают свою квалификацию в течение многих лет, — говорит Андрей Жук. — Труд стоматологов также требует достойной оплаты.

Впрочем, даже если принимать во внимание все аргументы, все равно переплачивать не хочется даже за лечение зубов. И сэкономить на стоматологии действительно можно — вот пять способов, которые помогут это сделать.

Лечиться по ОМС

В том, чтобы лечить зубы в государственных клиниках, нет ничего плохого. Совсем не значит, что врачи там работают неквалифицированные или оборудование не соответствует определенным стандартам. При обращении в медучреждение, работающее по ОМС, можно получить качественную помощь. Там помогут снять боль, справиться с воспалением, остановят прогрессирование процесса, возникающего при разрушении зубов. Кроме того, обратиться в поликлинику можно для прохождения профилактических осмотров, которые нужны не реже раза в год.

— Государственные клиники отлично подходят для оказания экстренной помощи или проведения профилактики, но высокотехнологичная стоматологическая помощь, например, качественная реабилитация разрушенных зубов, гарантиями ОМС не покрывается, за такие услуги придется заплатить, — рассказывает эксперт.

Не забывать о профилактике

Многие пренебрегают даже таким простым способом профилактики, как ежедневная чистка зубов, хотя именно она важна для сохранения здоровья зубов на всю жизнь. Зубы надо чистить утром после завтрака и вечером перед сном.

— Действовать нужно в следующей последовательности: сначала — ирригатор, потом — чистка щеткой с пастой, затем — зубная нить, — советует стоматолог.

Раз в год нужно ходить на профессиональную чистку зубов к стоматологу — это не только сделает улыбку более привлекательной, но и поможет своевременно заметить кариес.

Андрей Жук / Фото: Из личного архива

Исправлять положение зубов

Риск развития кариеса и других проблем с зубами ниже у тех, чьи зубы имеют правильное положение и смыкание. Именно поэтому необходимо не пренебрегать исправлением прикуса. Ношение брекетов и элайнеров поможет скорректировать положение зубов, что обеспечит не только красивую улыбку, но и позволит избежать дальнейших трат на лечение зубов.

— Я советую вложиться в ортодонтию, в будущем это поможет вам сэкономить, — говорит Андрей Жук.

Оформлять налоговый вычет

Каждый человек, лечившийся платно, может получить налоговый вычет — вернуть до 13 процентов средств, но не более 15 600 рублей.

Человек, подающий на налоговый вычет, должен быть официально трудоустроен и платить налоги, а у медицинского учреждения, оказавшего услуги, должна быть действующая лицензия. Ее, а также еще ряд документов, нужно будет предоставить для получения вычета.

Правильно выбирать клинику

Обращайте внимание на специализацию медучреждения. Лучше не выбирать универсальные клиники. Если нужно исправить прикус, то идите туда, где занимаются ортодонтией, если есть необходимость вставить зубы, обращайте внимание на клиники, специализирующиеся на протезировании.

В таком случае вы, скорее всего, попадаете к более квалифицированным специалистам, чем если обратитесь в клинику общего профиля.

— Я советую искать возможности сэкономить, но при этом совершенно точно не отказываться от посещения стоматолога в целом, — подчеркивает Андрей Жук. — Помните, что профилактика дешевле лечения, а решать проблемы лучше на ранних стадиях.