Столичных водителей предупредили о сильном дожде в Москве в субботу

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В субботу, 24 сентября, до конца дня в столице ожидается сильный дождь. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 23 сентября.

— По данным синоптиков, с 03:00 и до конца суток 24 сентября в городе ожидается сильный дождь, — говорится в сообщении.

Автомобилистам рекомендовали быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, а также парковать автомобили вдали от деревьев и шатких конструкций, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого главное управление МЧС России по Москве предупредило жителей столицы о сильном дожде в субботу, 24 сентября. Пешеходам посоветовали быть более осторожными, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Также ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какой погода будет 23 сентября в столице. По словам синоптика, днем воздух в Москве прогреется до 12–15 градусов, а в Подмосковье — от 11 до 16 градусов. Данные показатели укладываются в рамки климатической нормы последней декады сентября.