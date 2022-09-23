Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Психолог Шахов дал советы, как справиться со стрессом

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог Шахов дал советы, как справиться со стрессом
Фото: depositphotos

Справиться с беспокойством и вернуть равновесие помогут несколько действенных методик, сообщил социальный психолог Александр Шахов.

Эксперт посоветовал жить сегодняшним днем: не думать о прошлом и не строить планы на будущее.

Он также рекомендовал задать себе три вопроса и ответы записать на бумагу. Первый вопрос: «Что самое страшное может со мной случиться при данных обстоятельствах?». Стоит перечислить свои страхи и посмотреть им в лицо.

Второй вопрос: «Как я могу с этим смириться?». Специалист порекомендовал мысленно смириться с тем, что подобное может случиться в реальности.

Третий вопрос: «Что я могу сделать, чтобы этого избежать?». По словам психолога, когда человек думает над этим вопросом, он получает колоссальный выброс силы и энергии, передает РИАМО.

В свою очередь американский психолог Хлоя Гринбаум посоветовала для борьбы со стрессом уделять больше времени любимым увлечениям и практикам медитации, передает Nation news.

Репродуктолог и репродуктивный психолог Ксения Камалова рассказала, влияет ли стресс на способность к зачатию.

Стресс страхи Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте