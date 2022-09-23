Психолог Шахов дал советы, как справиться со стрессом

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Справиться с беспокойством и вернуть равновесие помогут несколько действенных методик, сообщил социальный психолог Александр Шахов.

Эксперт посоветовал жить сегодняшним днем: не думать о прошлом и не строить планы на будущее.

Он также рекомендовал задать себе три вопроса и ответы записать на бумагу. Первый вопрос: «Что самое страшное может со мной случиться при данных обстоятельствах?». Стоит перечислить свои страхи и посмотреть им в лицо.

Второй вопрос: «Как я могу с этим смириться?». Специалист порекомендовал мысленно смириться с тем, что подобное может случиться в реальности.

Третий вопрос: «Что я могу сделать, чтобы этого избежать?». По словам психолога, когда человек думает над этим вопросом, он получает колоссальный выброс силы и энергии, передает РИАМО.

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