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В Госдуму внесли поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными

Лейла Алиева
Общество
В Госдуму внесли поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными
Фото: Пресс-служба Госдумы

Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, согласно которым за мобилизованными гражданами закрепляются их рабочие места. Об этом стало известно в пятницу, 23 сентября.

Новость дополняется.

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