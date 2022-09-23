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Началось благоустройство территории возле ТПУ «Северянин-Ростокино» на северо-востоке Москвы

Евгений Жуков
Город
Началось благоустройство территории возле ТПУ «Северянин-Ростокино» на северо-востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории, прилегающей к ТПУ «Северянин-Ростокино» на северо-востоке столицы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— В рамках проекта обустроим комфортные и безопасные маршруты к станции МЦК и выполним мероприятия по созданию инфраструктуры для автобусов, — отметил заммэра.

Кроме того, он аннонсировал реорганизацию территории гаражного кооператива. Вместо него там появится современный сквер для прогулок и отдыха.

Для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, размещены информационные баннеры. Для жителей организованы проходы.

— В ходе благоустройства уберем под землю кабельные воздушные линии, приведем в порядок существующие тротуары и сделаем новые, заменим асфальт на проезжей части и организуем удобные парковки, площадки для детей и занятий спортом, — рассказал Бирюков.

На прилегающей территории ТПУ будут установлено около 200 фонарей с энергосберегающими светильниками, также планируется озеленение.

Завершить основные работы по благоустройству возле ТПУ планируется в следующем году.

До этого сообщалось, что специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы начали готовить к зиме городские цветники.

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