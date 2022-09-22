Специалисты начали готовить к зиме столичные цветники

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы начали готовить к зиме городские цветники. Об этом стало известно в четверг, 22 сентября.

Как уточняется, садовники проводят все необходимые мероприятия, чтобы многолетники благополучно пережили период холодов и могли радовать москвичей в следующем году.

— Приводим в порядок клумбы, организована подкормка растений удобрениями, позже обработаем их от болезней и вредителей. После завершения работ задекорируем цветники разноцветной древесной щепой, которая будет украшать их всю зиму, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Кроме того, он отметил, что клумбы на главных городских магистралях оформят в виде национальных узоров и образов из сказок, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что в столице в октябре проведут работы по высадке около 15 миллионов тюльпанов, чтобы луковицы успели укорениться до наступления устойчивых отрицательных температур.

Недавно завершились основные работы по благоустройству Конюшковской улицы в Москве.