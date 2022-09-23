На ловца и зверь бежит: полиция задержала наркоторговцев в одном месте с разницей в несколько дней

Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в незаконном сбыте наркотиков на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в пятницу, 23 сентября.
По его словам, первый подозреваемый был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий в квартире жилого дома в четвертом квартале Капотни. При осмотре жилища 32-летнего мужчины сотрудники полиции обнаружили четыре спрессованных бруска с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что найденный наркотик — это гашиш и марихуана. Общая масса изъятого составила 400 граммов. Также полицейские забрали пару электронных весов, нож с остатками вещества, банковские карты и деньги.
Через несколько дней к этому же дому приехал второй подозреваемый. По версии следствия 33-летний мужчина собирался продать своему знакомому, ранее задержанному полицией, еще три сверка со спрессованным наркотиком весом более одного килограмма. Их обнаружили в автомобиле второго фигуранта и изъяли.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств». 32-летнего фигуранта оставили под домашним арестом, а 33-летнего заключили под стражу.
Другого фигуранта дела по статье о наркотиках задержали в Подмосковье. Мужчина изготавливал мефедрон в частном доме в Солнечногорске.