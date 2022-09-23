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Пластический хирург пояснила, нужно ли смывать косметику перед посещением фитнес-клуба

Ирина Игнатенко
Общество
Пластический хирург пояснила, нужно ли смывать косметику перед посещением фитнес-клуба
Фото: shutterstock

Пластический хирург Лия Гавашели пояснила, нужно ли смывать косметику перед посещением фитнес-клуба.

— Одно из основных правил для посещения фитнеса — это отсутствие на лице декоративной косметики и make-up. В зал мы ходим не для того, чтобы фотографироваться и сделать селфи для соцсетей. Ведь когда мы занимаемся спортом, нередко усиливается потоотделение, и этот процесс затрагивает не только тело, но и лицо, — пояснила она в комментарии aif.ru.

Она пояснила, что если перед тренировкой девушка делает макияж и не смывает его, то во время занятий закрываются поры. Начинают активно работать потовые железы, выделяется себум (кожное сало) — все это смешивается с косметикой и приводит к появлению комедонов (небольшие узелки в виде черных точек или прыщиков) и воспалительных элементов, передает aif.ru.

Звездный косметолог Марият Мухина рассказала «Вечерней Москве» о скрытых маркерах старения. Про ее словам, основными проблемными зонами тела являются руки, шея, локти и колени.

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