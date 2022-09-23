Аферисты лишили квартир дольщиков в новостройке на западе столицы подделав документы

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Мошенники обманом отобрали у двух дольщиц квартиры в новостройке на западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в пятницу, 23 сентября.

По ее словам, трое подозреваемых в возрасте от 26 до 53 лет изготовили фиктивные документы о передаче прав на квартиру в объекте долевого строительства в районе Раменки. Злоумышленники обратились в организацию, которая регистрирует подобные заявления, в результате чего отобрали право на квартиру у 34-летней женщины.

Таким же образом мужчины переоформили еще одно помещение в этом доме. Потерпевшие обратились в полицию сразу, как узнали о потере прав на имущество.

Материальный ущерб от деятельности злоумышленников составил десять миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемых задержали. Двое отправлены под домашний арест, один злоумышленник заключен под стражу.

Полиция проверяет причастность фигурантов дела к аналогичным преступлениям.

Еще один случай мошенничества с жилплощадью произошел в Подмосковье. Пенсионерка продала потерпевшей квартиру, на которую не имела прав, за семь миллионов рублей.