Юрист Соловьев рассказал, как отличить онлайн-свидание от мошенничества

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Юрист Иван Соловьев рассказал о способах мошенничества в социальных сетях.

— Вот вполне распространенные способы обмана, которые применяют обманщицы: вымогательство денег для того, чтобы прилететь к любимому (как правило, билет аннулируется), болезнь близкого родственника (нужно заплатить за лекарства), погашение кредита или долга или какие-то иные проблемы, — отметил он в комментарии Общественной службе новостей.

Также возможны обманы при романтическом знакомстве. После определенного времени мошенник пишет девушке, что послал ей дорогой подарок и нужно оплатить отправку или его оформление. В данном случае ни в коем случае нельзя переводить деньги, нужно заявить о случаях обмана в правоохранительные органы.

Юрист добавил, что нельзя верить обещаниям при общении в соцсетях, потому что люди в Сети представляются другими именами и создают липовые профили в социальных сетях, чтобы скрыть свое истинное имя.

До этого Иван Соловьев рассказал, как можно досрочно погасить ипотеку.