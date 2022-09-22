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Юрист Соловьев перечислил способы ускорить погашение ипотеки

Ирина Игнатенко
Финансы
Юрист Соловьев перечислил способы ускорить погашение ипотеки
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, как погасить жилищный кредит в более короткие сроки.

Как отметил эксперт, один из способов — использование материнского капитала. Полученные от государства средства можно направить на частичное досрочное погашение ипотечного займа. Также существует возможность оформить налоговый вычет.

— Он однократный, однако полагается всем, кто приобрел жилье. Максимальная сумма такого вычета при ипотеке составит 260 тысяч рублей за дом или квартиру и 390 тысяч рублей — за проценты, уплаченные банку, — пояснил юрист в комментарии RT.

Кроме того, можно увеличить ежемесячные выплаты, установленные графиком платежей. Соловьев посоветовал проверить, не подпадает ли заемщик под действие федеральных и региональных социальных программ, направленных на помощь молодым семьям, опекунам, а также семьям с низкими доходами.

До этого сообщалось, что в августе суммарный объем потребительских кредитов составил приблизительно 1,1 триллиона рублей, что является самым высоким значением, начиная с января, передает argumenti.ru.

Центробанк России с 1 декабря 2022 года введет надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом не выше 10 процентов в рамках участия в долевом строительстве жилья.

В сообщении регулятора отмечается, что принятая мера позволит ограничить предоставление кредитов без первоначального взноса и обеспечит рост ипотеки без накопления чрезмерных рисков в банковском секторе.

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