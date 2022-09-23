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Масштабные контртеррористические учения прошли в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Масштабные контртеррористические учения прошли в Подмосковье
Фото: Depositphotos

Масштабные контртеррористические учения прошли в подмосковном городском округе Истра. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УФСБ в пятницу, 23 сентября.

По сценарию учений в одном из домов в Подмосковье скрывались неизвестные, которые планировали террористический акт и ранее совершили вооруженное нападение на сотрудников полиции.

На мероприятии сотрудники областных ФСБ, ГУ МВД, Главка МЧС и Росгвардии, а также структур регионального правительства отрабатывали вопросы реагирования при получении информации об угрозе теракта, практиковали блокирование и оцепление опасного района и эвакуацию жителей.

По итогам учений проведен разбор, выработаны меры по улучшению и взаимодействию подразделений, выделенных для борьбы с терроризмом на территории региона, сообщили в пресс-службе ФСБ России по городу Москве и Московской области.

Еще одни учения прошли в столице 19 сентября недалеко от канатной дороги «Лужники — Воробьевы горы». Спасатели отрабатывали сценарий с остановкой объекта транспортной инфраструктуры.

Подмосковье МЧС Учения антитеррор ФСБ
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