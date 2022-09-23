Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Размер маткапитала на первого ребенка может вырасти почти до 650 тысяч рублей

Евгений Жуков
Общество
Размер маткапитала на первого ребенка может вырасти почти до 650 тысяч рублей
Фото: depositphotos

Размер материнского капитала на первого ребенка к 2025 году может вырасти до 646 875,5 рублей. Об этом стало известно в пятницу, 23 сентября.

Новость дополняется.

Россия Финансы Материнский капитал
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте