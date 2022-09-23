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В Подмосковье упростили порядок проведения ярмарок

Ирина Игнатенко
Общество
В Подмосковье упростили порядок проведения ярмарок
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Правительство Подмосковья изменило постановление «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории Московской области».

Теперь в перечень разрешенных торговых локаций можно вносить изменения по мере необходимости, а не два раза в год, как было раньше. Нововведения упрощают юридические аспекты ярмарочной торговли для предпринимателей и торговых организаций региона.

Отныне они могут оперативно реагировать на предложения как организаторов, так и гостей ярмарок. Бизнесмены для организации ярмарок смогут заключать договор на срок до пяти лет, а не на год, как это было ранее.

Частники смогут получать торговые места на льготных условиях. Подобные нововведения позволят фермерам Подмосковья успешнее продавать свою продукцию, а жителям — иметь на столах больше натуральных продуктов, сообщает издание «Вести Подмосковья».

До этого сообщалось, что за прошедшее лето в Московской области провели более 400 ярмарок, из них 188 были тематическими. На этих ярмарках жители могли купить продукты местных производителей, включая овощи, фрукты, ягоды.

Как пояснил заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, организаторы ярмарок всегда ориентируются на сезонность.

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