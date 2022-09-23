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Реконструкция очистных сооружений началась в Троицке

Лала Манушакян
Город
Реконструкция очистных сооружений началась в Троицке
Фото: mos.ru / Евгений Самарин
Россия, Москва, Троицк Карта всех событий

Городские службы приступили к реконструкции очистных сооружений Троицка с увеличением их производительности с 25 до 40 тысяч кубических метров в сутки. Об этом сообщил глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин в пятницу, 23 сентября.

— Реконструкция локальных очистных сооружений города Троицка является одним из мероприятий по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры города Москвы. Реализация мероприятий позволит обеспечить прием и очистку дополнительного объема канализационных стоков от строящихся кварталов реновации в районе деревни Ватутинки (поселение Десеновское), а также перспективное развитие территорий, примыкающих к городскому округу Троицк, на период до 2035 года, — отметил Жидкин.

Так, реконструкция пройдет в три этапа. Сперва специалисты произвели частичный демонтаж сетей и сооружений, которые не участвуют в технологическом процессе очистки.

Часть работ была проведена по устройству котлованов глубинных колодцев и сборке металлоконструкций площадки хранения осадков. Завершить все реконструкционные работы планируется в 2025 году, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Жидкин сообщил, что специалисты обустроят канализационные сети в селе Остафьево Новомосковского административного округа столицы.

Реконструкция Владимир Жидкин Троицкий административный округ (ТАО)
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