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Собянин рассказал о строительстве нового автотранспортного тоннеля на юге Москвы

Елена Самойлова
Город
Собянин рассказал о строительстве нового автотранспортного тоннеля на юге Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Строительство южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) от Павелецкого направления МЖД до МКАД будет завершено в 2023 году. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Этот участок в целом пересекает около девяти главных магистралей города Москвы. И, конечно, после запуска окажет серьезное влияние на транспортную ситуацию не только на юге Москвы, но и в целом на ситуацию в столице, — сказал глава города.

Данный участок, который соединяет Павелецкое направление и МКАД, находится в активной стадии строительства. Мэр уточнил, что уже построено примерно свыше половины всех объемов, как и на ЮВХ.

Собянин отметил, что по плану завершение строительства данного участка намечено на 2024 год. Однако подрядчики считают, что объект будет готов в 2023 году, передает агентство городских «Москва».

21 сентября руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что готовность эстакады-съезда на южном участке МСД с новой магистрали на Волгоградский проспект составляет 40 процентов.

Длина участка составит 710 метров, а двигаться автомобили будут по двум полосам в одном направлении. Эстакада-съезд строится в рамках участка МСД от улицы Грайвороновской до Шоссейной.

Юго-Восточная хорда (ЮВХ) Сергей Собянин Московский скоростной диаметр (МСД)
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