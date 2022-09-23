Расписание поездов на Ленинградском направлении ОЖД изменится с 26 сентября

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Ленинградское направление, станция Крюково Карта всех событий

Расписание поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится в период с 26 сентября по 10 октября в связи с ремонтными работами путей. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в пятницу, 23 сентября.

— С 26 сентября по 10 октября на Ленинградском направлении ОЖД изменится расписание поездов. Часть поездов отменят, у части изменится расписание. Это необходимо для модернизации инфраструктуры на станции Крюково (Зеленоград) в рамках строительства МЦД-3 и для ремонта путей в дальнем пригороде, — отмечается в сообщении.

При этом некоторые поезда будут курсировать от и до станций Химки, Сходня, Малино. В пиковые часы интервалы между прибытиями поездов увеличатся до 20 минут, поэтому пассажирам рекомендуют сверять график движения и планировать намеченные поездки заранее, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что с 24 октября по 14 ноября изменится расписание поездов «Сапсан» и «Невский экспресс», которые курсируют между Санкт-Петербургом и Москвой. Так, по маршруту Санкт-Петербург — Москва 30 октября будут отменены маршруты № 759 и 761, а также маршруты № 768 и 770 в обратном направлении.