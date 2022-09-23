Дептранс: Число пассажиров в аэропортах Москвы почти не изменилось

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Число пассажиров в столичных аэропортах практически не изменилось. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Поток на вылет на внутренних рейсах из Шереметьево, Внуково и Домодедово 22 сентября по сравнению с 15 сентября сократился на восемь процентов, — говорится в сообщении.

Также незначительно увеличился поток на вылет на международных рейсах — на 1,5 тысячи человек. Подобное изменение, как подчеркивается, не является существенным.

Так, например, незначительное увеличение потока в аэропортах на международных направлениях по сравнению с прошлой неделей было зафиксировано и во вторник, 20 сентября, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 28 сентября 03:45 по московскому времени. Уточняется, что ограничение распространяется на аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. При этом остальные аэропорты России работают в штатном режиме.