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Прохожий украл кошелек строителя из бытовки и потратил деньги с банковской карты

Степан Жирнов
Происшествия
Прохожий украл кошелек строителя из бытовки и потратил деньги с банковской карты
Фото: depositphotos
Россия, Москва, улица Обручева Карта всех событий

Прохожий украл кошелек строителя из бытовки на юго-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮЗАО в пятницу, 23 сентября.

По версии следствия, мужчина проходил мимо строительной площадки на улице Обручева и заметил, что дверь в раздевалку для рабочих не закрыта. Воспользовавшись этим, злоумышленник убедился в том, что его никто не видит, зашел в бытовку и украл кошелек одного из рабочих.

После этого мужчина несколько раз воспользовался одной из похищенных банковских карт, суммарно потратив 40 тысяч рублей. Как только потерпевший заметил продажу, он сразу обратился в полицию.

В результате оперативно-розыскных действий сотрудники правоохранительных органов задержали 30-летнего подозреваемого. Он рассказал, что выбросил похищенный кошелек.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье Кража. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Еще одна кража с банковской карты произошла в столице. Мужчина потратил более двух миллионов рублей со счета своей знакомой и так и не вернул.

Банковские карты Москва Преступления Уголовные дела Задержания
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