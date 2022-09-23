Андрей Бочкарев: Готовность путепровода под железнодорожными путями МСД превысила 60 процентов

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Готовность путепровода тоннельного типа под действующими железнодорожными путями Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) оценивается в 65 процентов. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Строящийся путепровод свяжет два участка будущей магистрали и объединит семь полос движения. Четыре полосы обеспечат движение автотранспорта в направлении области и три полосы — в направлении центра города, — сказал заммэра.

Он уточнил, что уже почти полностью завершена укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия основного хода скоростного диаметра, примыкающего к правому и левому тоннелям путепровода. Помимо этого, строители приступили к возведению монолитных конструкций закрытой части тоннелей.

По словам заммэра, основные строительные работы планируется завершить до конца текущего года. В свою очередь генеральный директор «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков добавил, что специалисты уже начали работы по монтажу монолитных железобетонных конструкций в закрытой части путепровода под железнодорожными путями. Он отметил, что на объекте задействовано 180 человек и 15 единиц техники.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство южного участка МСД до МКАД будет завершено в 2023 году.

Данный участок, который соединяет Павелецкое направление и МКАД, находится в активной стадии строительства. Мэр уточнил, что уже построено примерно свыше половины всех объемов, как и на ЮВХ.