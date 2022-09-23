Московских школьников пригласили на лекции об искусственном интеллекте

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В рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» состоится мероприятие по теме «Искусственный интеллект в стартапах». Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы.

Организаторами проекта выступают Минцифры России совместно с Минпросвещения России, а также АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями из сферы информационных технологий.

Мероприятие пройдет с 26 сентября по 16 октября. Его цель — привлечь внимание детей к сфере искусственного интеллекта, предоставив возможности для реализации собственных идей.

Кроме того, ребятам продемонстрируют, какие задачи может решать искусственный интеллект посредством технологий компьютерного зрения, обработки естественного языка и аналитики больших данных.

Образовательный центр «Сириус» разработал новый проект для учащихся 7–11-х классов по искусственному интеллекту, в рамках которого школьники смогут изучить направление, получить задачу от профильных российских компаний и создать личный проект совместно с индустриальными партнерами.