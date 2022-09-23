Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Московских школьников пригласили на лекции об искусственном интеллекте

Елена Самойлова
Город
Московских школьников пригласили на лекции об искусственном интеллекте
Фото: edu.gov.ru

В рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» состоится мероприятие по теме «Искусственный интеллект в стартапах». Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы.

Организаторами проекта выступают Минцифры России совместно с Минпросвещения России, а также АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями из сферы информационных технологий.

Мероприятие пройдет с 26 сентября по 16 октября. Его цель — привлечь внимание детей к сфере искусственного интеллекта, предоставив возможности для реализации собственных идей.

Кроме того, ребятам продемонстрируют, какие задачи может решать искусственный интеллект посредством технологий компьютерного зрения, обработки естественного языка и аналитики больших данных.

Образовательный центр «Сириус» разработал новый проект для учащихся 7–11-х классов по искусственному интеллекту, в рамках которого школьники смогут изучить направление, получить задачу от профильных российских компаний и создать личный проект совместно с индустриальными партнерами.

искусственный интеллект IT-индустрия Мероприятия Москва Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте