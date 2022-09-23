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Пять участков под индивидуальное жилищное строительство выставят на торги в Москве

Лала Манушакян
Город
Пять участков под индивидуальное жилищное строительство выставят на торги в Москве
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Москва, поселение Новофёдоровское, деревня Руднево Карта всех событий

На городские торги выставлены пять земельных участков под строительство частного жилья, их общая площадь составляет 64,5 сотки. Об этом сообщил глава городского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков в пятницу, 23 сентября.

— Земельные участки под строительство частных домов пользуются все большей популярностью на городских торгах: если в 2020 году конкуренция на аукционах составляла в среднем два участника на лот, то в 2022 году на один участок претендуют восемь желающих. В настоящее время на торги выставлено пять участков в ТиНАО и ЮЗАО, — сказал он.

Площадь предлагаемых объектов варьируется от 8,5 до 16 соток, а максимальный метраж домов, которые можно на них построить, — от 340 до 654 квадратных метров. Отмечается, что торги продлятся до 26 сентября.

При этом очные аукционы пройдут 29 сентября в доме 41, строение 1–2, на улице Большая Полянка. Принять участие в торгах, как уточняется, могут только физические лица.

Так, два земельных участка расположены в деревне Руднево поселения Новофедоровского с удобным выездом на Киевское шоссе. На данных площадках можно возвести постройку площадью 654 квадратных метра.

Помимо этого, самый маленький земельный участок в 8,5 сотки расположен в деревне Батыбино поселения Щаповского. На нем допускается строительство дома до 340 квадратных метров.

Отмечается, что все постройки должны быть согласованы с градостроительными требованиями города, которые применяются на участках под ИЖС, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что предприниматели смогут приобрести на городских торгах 27 помещений в 10 округах Москвы.

Строительство Москва Земельные участки
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