Пять участков под индивидуальное жилищное строительство выставят на торги в Москве

На городские торги выставлены пять земельных участков под строительство частного жилья, их общая площадь составляет 64,5 сотки. Об этом сообщил глава городского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков в пятницу, 23 сентября.
— Земельные участки под строительство частных домов пользуются все большей популярностью на городских торгах: если в 2020 году конкуренция на аукционах составляла в среднем два участника на лот, то в 2022 году на один участок претендуют восемь желающих. В настоящее время на торги выставлено пять участков в ТиНАО и ЮЗАО, — сказал он.
Площадь предлагаемых объектов варьируется от 8,5 до 16 соток, а максимальный метраж домов, которые можно на них построить, — от 340 до 654 квадратных метров. Отмечается, что торги продлятся до 26 сентября.
При этом очные аукционы пройдут 29 сентября в доме 41, строение 1–2, на улице Большая Полянка. Принять участие в торгах, как уточняется, могут только физические лица.
Так, два земельных участка расположены в деревне Руднево поселения Новофедоровского с удобным выездом на Киевское шоссе. На данных площадках можно возвести постройку площадью 654 квадратных метра.
Помимо этого, самый маленький земельный участок в 8,5 сотки расположен в деревне Батыбино поселения Щаповского. На нем допускается строительство дома до 340 квадратных метров.
Отмечается, что все постройки должны быть согласованы с градостроительными требованиями города, которые применяются на участках под ИЖС, передает официальный сайт мэра Москвы.
До этого сообщалось, что предприниматели смогут приобрести на городских торгах 27 помещений в 10 округах Москвы.