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Уголовное дело возбудили в отношении судоводителя, который катал вейкбордистов по реке

Степан Жирнов
Происшествия
Уголовное дело возбудили в отношении судоводителя, который катал вейкбордистов по реке
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Уголовное дело возбудили против водителя катера, который за деньги катал двух вейкбордистов по акватории столицы, не соблюдая технику безопасности. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления СК РФ в пятницу, 23 сентября.

По версии следствия, в июле мужчина на катере буксировал за вознаграждение двух вейкбордистов по Москве реке, будучи один на борту маломерного судна. Таким образом, он не видел людей, которые идут по воде за ним следом, и не мог оценить их состояние.

Тогда как в 12-й статье «Правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации» говорится, что «кроме судоводителя на судне должно быть лицо, осуществляющее наблюдение за буксируемым устройством и находящимися на нем людьми».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Другое происшествие на воде случилось 4 сентября. Спасатели достали из Москвы-реки мужчину, который пытался ее переплыть, но начал тонуть.

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