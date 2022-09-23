Капремонт дома из фильма «Гостья из будущего» завершился в Хамовниках

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Гагаринский переулок, 28 Карта всех событий

В Хамовниках в рамках программы капитального ремонта жилого фонда завершились реставрационные работы дома 28 в Гагаринском переулке. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 23 сентября.

Именно в нем проживала подруга главной героини фильма «Гостья из будущего». Для обновления здания 1910 года Фонд капитального ремонта Москвы разработал уникальный проект, чтобы учесть все нюансы исторической постройки в стиле модерн.

Материалы и оборудование были подобраны с максимальной точностью для восстановления сложного фасада объекта. При этом специалисты сохранили историческое колористическое решение архитекторов.

Так, была заменена обрешетка крыши, кровельное покрытие и часть стропил. Деревянные элементы крыши обработали огнебиозащитным составом, который предотвращает возникновение пожаров.

Специалисты обновили подвальные помещения, отремонтировали внутридомовые системы холодного и горячего водоснабжения, а также магистрали водоотведения и теплоснабжения, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Также в октябре в рамках программы капремонта завершится ремонт фасада дома 1957 года на Ленинградском проспекте в Москве.