Капремонт фасада дома 1957 года на севере Москвы завершится в октябре

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы

Россия, Москва, Ленинградский проспект, 75Б Карта всех событий

Капитальный ремонт фасада жилого дома 1957 года на Ленинградском проспекте завершится в октябре. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

На завершающем этапе мастера отремонтировали входные группы и заменили окна в местах общего пользования. После окончания основного комплекса работ будет выполнен ремонт цоколя, а также заменят балконные экраны и восстановят поврежденные балконные плиты.

Отмечается также, что в рамках капитального ремонта дома специалисты использовали только отечественные, современные и качественные материалы. Ремонтные работы начались весной этого года.

Девятиэтажный жилой дом был построен в 1957 году. Его фасад обладает простой пластикой без декоративных элементов.

Недавно в столичном районе Кузьминки завершился комплексный капитальный ремонт трех домов, построенных в 1960-е годы. Для этого был разработан уникальный проект проведения работ.

Осенью также планируется завершить обновление дома 1959 года постройки на проспекте Мира. Специалисты уже заделали трещины современным строительным составом, который значительно укрепляет стены.