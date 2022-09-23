Автобусы Мосгортранса перевезли более 25 тысяч участников Всероссийской спартакиады

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов прошла в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 23 сентября.

Как отмечается, каждый день Мосгортранс перевозил пассажиров при помощи 50 комфортных автобусов и микроавтобусов. Так, 25 тысяч участников спартакиады из 22 федераций спорта с помощью транспорта преодолели более 70 тысяч километров и добрались до 20 спортивных объектов.

По словам руководителя департамента Максима Ликсутова, всего было выполнено около 1500 рейсов, передает Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что на первой Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта волонтеры провели более пяти тысяч смен. Добровольцы встречали спортсменов в аэропортах и на вокзалах, помогали им с размещением в гостиницах и на площадках проведения тренировок.

В добровольческой деятельности были задействованы горожане всех возрастов. Кроме того, волонтеры помогали сотрудникам пресс-служб, участвовали в работе службы протокола и групп быстрого реагирования.