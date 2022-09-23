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Число автомобильных краж существенно сократилось за восемь месяцев 2022 года

Степан Жирнов
Происшествия
Число автомобильных краж существенно сократилось за восемь месяцев 2022 года
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

За восемь месяцев 2022 года в России количество краж автомобилей сократилось на 17,6 процента. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу, 23 сентября.

Так, за восемь месяцев этого года правоохранительными органами раскрыто 706,2 тысячи преступлений. Общее количество преступлений за этот период сократилось на 1,5 процента по сравнению с прошлым годом.

Сильнее всего сократилось количество краж автомобилей — на 17,6 процента. Отчиталось ведомство и о раскрываемости дел. В первую тройку попали изнасилования (99,4 процента), случаи причинения тяжкого вреда здоровью (99 процента) и убийства (98 процента). Хуже всего дела обстоят с кражами — 42,6 процента.

Ощутимо упало количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения — на 20,5 процента. Пресекать производство и пересылку тоже стали чаще — на 23,3 и 35,5 процента соответственно. Всего же за отчетный период изъяли 23 тонны наркотиков, из них 19,6 тонны — сотрудниками органов внутренних дел.

Особое внимание МВД уделяет коррупционным преступлениям. 75,9 процента раскрытых дел с января по август 2022 года — в послужном списке сотрудников органов внутренних дел, добавила Ирина Волк.

Статистическими данными делятся не только в МВД. Прокуратура по городу Москве 12 сентября рассказала, какой из районов столицы можно считать самым криминальным.

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