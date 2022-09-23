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Временные пункты мобилизации откроют в Москве для удобства горожан

Елена Самойлова
Город
Временные пункты мобилизации откроют в Москве для удобства горожан
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 2с1 Карта всех событий

Временные пункты мобилизации будут открыты в городских учреждениях для удобства граждан. Об этом стало известно в пятницу, 23 августа.

Как отмечается, создание временных пунктов мобилизации обеспечит комфортные условия как для мобилизованных, так и для тех, кто проживает в непосредственной близости от действующих военкоматов. Пункты откроются в Музее Москвы, Государственном Дарвиновском музее, Театре Виктюка и Музее Героев России и Советского Союза.

Места для организации пунктов мобилизации выбирали при учете сразу нескольких факторов: наличием необходимых условий для удобного пребывания посетителей, транспортной доступности и близости к уже действующим военкоматам.

Кроме того, для удобства мобилизованных организуют транспорт от зданий военкоматов, к которым они приписаны, до временных пунктов мобилизации, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого столичные власти запустили посвященный частичной мобилизации чат-бот @MobilizationmskBot в Telegram.

Благодаря этому боту горожане могут получить ответы на основные вопросы, касающиеся проведения частичной мобилизации в Москве. Сейчас в нем есть ответы на главные вопросы о том, кто попадает под частичную мобилизацию и в каком порядке она происходит, как проходит служба и так далее.

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