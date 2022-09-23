Торжественная церемония посвящения в суворовцы состоится в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Более 100 воспитанников Московского суворовского военного училища принесут в Музее Победы клятву с честью и достоинством служить Родине. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Проходя посвящение, суворовцы обещают умело выполнять свои обязанности, упорно овладевать знаниями, готовиться к воинской службе, быть дисциплинированными, помогать товарищам и дорожить боевыми традициями российского воинства. Этот ритуал приобщает ребят к нерушимому братству юных защитников Отечества, — говорится в сообщении.

Торжественная церемония пройдет 24 сентября в 11:00 в Зале Славы и Зале Полководцев. Воспитанники дадут обещание суворовца перед лицом командиров, сослуживцев и родителей. После церемонии они посетят концерт, который подготовили учащиеся старших классов училища.

До этого сообщалось, что студенты и школьники смогут бесплатно посетить праздник «Осень на горе», который пройдет 25 сентября в филиале Музея Победы — «Главные оружейные реликвии армии».