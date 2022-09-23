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Первый канал опроверг информацию об отмене съемок шоу «Голос»

Евгений Белоусов
Общество
Первый канал опроверг информацию об отмене съемок шоу «Голос»
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Информация о том, что Первый канал якобы отказался от съемок шоу «Голос», не соответствует действительности. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщили в пресс-службе телеканала.

Ряд Telegram-каналов сообщили, не указав источник, что от съемок шоу якобы было решено отказаться. Предполагалось, что основная версия «Голоса» может быть поставлена на паузу, а вместо него место в «прайме» займет шоу «Фантастика».

Однако на Первом канале опровергли эти сообщения, отметив, что прямо сейчас идут съемки «Голос. Дети», передает РБК.

До этого СМИ сообщили, что основную версию шоу «Голос» могут снять с ветки вещания Первого канала. Ранее закрылись всем известные проекты «Лучше всех» и «Вечерний Ургант», которые вели Максим Галкин* и Иван Ургант соответственно.

По данным СМИ, та же судьба может постичь и программу «Голос» с бывшим ведущим Дмитрием Нагиевым. При этом шоу «Голос. Дети», судя по всему, в эфир вернется. Недавно стало известно, что там будут изменения в жюри: вместо Светланы Лободы, со скандалом покинувшей Россию, в нем появится певица МакSим.

* Физлицо, выполняющее функции иноагента.

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