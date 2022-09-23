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ДТП с участием двух автомобилей произошло на востоке Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
ДТП с участием двух автомобилей произошло на востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Мартеновская улица, 14/57 Карта всех событий

Авария с участием двух автомобилей произошла на востоке Москвы. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как уточняется, инцидент произошел в 18:42 на Мартеновской улице в районе дома 14/57. В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП и информация о пострадавших.

По предварительным данным, водитель одной из машин был в состоянии алкогольного опьянения. Затруднений движения не наблюдалось, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что на Симферопольской улице в районе остановки «Болотниковская улица» задерживались трамваи № 1, 3 и 1б. Уточняется, что задержка произошла из-за ДТП: два автомобиля попали в аварию на путях. Позднее стало известно, что движение трамваев было восстановлено.

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