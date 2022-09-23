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Ряд трамваев задерживался на Симферопольском бульваре из-за ДТП на путях

Евгений Белоусов
Происшествия
Ряд трамваев задерживался на Симферопольском бульваре из-за ДТП на путях
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Симферопольский бульвар Карта всех событий

Трамваи № 1, 3 и 1б задерживались в районе остановки «Болотниковская улица» на Симферопольской улице. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении.

Уточняется, что задержка произошла из-за ДТП: два автомобиля попали в аварию на путях. Позднее стало известно, что движение трамваев было восстановлено, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

16 сентября сообщалось, что столичный автобусный маршрут № 304к, курсирующий в Саларьеве, изменил график работы с 17 сентября. При этом по выходным дням автобус маршрута № 304 не будет заезжать в Первомайское и останавливаться там.

Также с 17 сентября восстановлено движение трамваев по Таллинской улице после работ по ремонту и благоустройству путей. Так, после восстановления трамвайного движения на участке временный маршрут автобуса № 010 работать не будет.

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