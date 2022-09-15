Движение трамваев по Таллинской улице восстановят 17 сентября

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Таллинская улица Карта всех событий

Движение трамваев по Таллинской улице будет восстановлено с 17 сентября после работ по ремонту и благоустройству путей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 15 сентября.

— С 17 сентября после работ по ремонту и благоустройству путей по выходным восстанавливается движение трамваев по Таллинской улице. Трамваи № 10 и 30 будут ходить по своим обычным маршрутам, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что после восстановления трамвайного движения на участке временный маршрут автобуса № 010 работать не будет.

До этого сообщалось, что трамваи № А, 3, 38, 39 и 47 на улицах Новокузнецкой, Кожевнической, Дубининской и Даниловском Валу начали останавливаться в новых местах.

Так, «Зацепская площадь» получила название «Павелецкий вокзал», платформы расположены после трамвайного перекрестка и сгруппированы по направлениям.

Кроме того, на улицах Новокузнецкая, Кожевническая, Дубининская и Даниловский Вал построили новые платформы для трамваев.