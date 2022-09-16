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График работы маршрута 304к в Саларьеве изменится с 17 сентября

Лала Манушакян
Город
График работы маршрута 304к в Саларьеве изменится с 17 сентября
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичный автобусный маршрут № 304к, курсирующий в Саларьеве, изменит график работы с субботы, 17 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в пятницу, 16 сентября.

— С 17 сентября маршрут № 304к будет работать ежедневно: по будням и выходным, — отметили в ведомстве.

График работы маршрута 304к в Саларьеве изменится с 17 сентября Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

При этом по выходным дням автобус мршрута № 304 не будет заезжать в Первомайское и там останавливаться, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Также с 17 сентября будет восстановлено движение трамваев по Таллинской улице после работ по ремонту и благоустройству путей. Так, после восстановления трамвайного движения на участке временный маршрут автобуса № 010 работать не будет.

До этого в пресс-службе сообщили, что теперь высадка пассажиров автобусов № 297 и с920 на конечной «Болотная площадь» будет осуществляться на новой остановке.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы 16 сентября рассказали о порядка 100 введенных изменений в схему движения транспорта.

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