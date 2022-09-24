Диетолог Гинзбург назвал пять природных антибиотиков

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург сообщил, что чеснок, лук, бруснику, клюкву и настой ромашки можно использовать для профилактики при некоторых заболеваниях. Он рассказал, что они обладают антибактериальным и противовирусным действием.

По его словам, названные продукты нужны скорее для оздоровительной профилактики, а не для лечения. Ими нельзя замещать основную терапию, но можно использовать вместе с ней. При этом важно обсуждать их применение со специалистом.

— Есть продукты, которые обладают антибактериальным действием, противовирусным действием, повышают иммунитет, и о них лучше говорить не как о продуктах для лечения, а как об оздоровительных профилактических продуктах. Это нам хорошо известные чеснок, лук, клюква, брусника, особенно при заболевании почек, мочевыводящих путей, еще настой ромашки, — сообщил Гинзбург.

Он добавил, что чаще всего применение какого-то медикамента будет иметь определенный эффект в конкретной ситуации. А вот пищевые продукты в этом плане можно применять намного шире, передает портал Ura.ru.

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