Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Звезду сериала «Ривердэйл» Райана Грэнтхема приговорили к пожизненному сроку за убийство матери

Лейла Алиева
Происшествия
Звезду сериала «Ривердэйл» Райана Грэнтхема приговорили к пожизненному сроку за убийство матери
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Канадский актер Райан Грэнтхем приговорен к пожизненному заключению за убийство своей мамы. Об этом сообщает в субботу, 24 сентября, издание Deadline.

По данным правоохранителей, убийство 24-летний актер совершил несколько лет назад. Он выстрелил своей матери в голову, после этого он планировал совершить массовый расстрел в Университете Саймона Фрейзера в Ванкувере, а затем убить премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Для этого Грэнтхем подготовил три пистолета и 12 «коктелей Молотова».

Однако после того, как убил мать, он записал снял видео с признанием и показал труп. На следующий день актер сложил тело в некой полурелигиозной позе и сдался правоохранителям.

— Перед лицом чего-то такого ужасного извиняться кажется таким бессмысленным. Но всеми фибрами души я сожалею, — признался Грэнтхем на суде.

При этом в ближайшие 14 лет он не сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении.

Недавно россиянин убил своих родителей молотком в отеле в Турции и записал это на видео.

Родители заключение под стражу Канада Актеры Убийства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте