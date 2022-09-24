Звезду сериала «Ривердэйл» Райана Грэнтхема приговорили к пожизненному сроку за убийство матери

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Канадский актер Райан Грэнтхем приговорен к пожизненному заключению за убийство своей мамы. Об этом сообщает в субботу, 24 сентября, издание Deadline.

По данным правоохранителей, убийство 24-летний актер совершил несколько лет назад. Он выстрелил своей матери в голову, после этого он планировал совершить массовый расстрел в Университете Саймона Фрейзера в Ванкувере, а затем убить премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Для этого Грэнтхем подготовил три пистолета и 12 «коктелей Молотова».

Однако после того, как убил мать, он записал снял видео с признанием и показал труп. На следующий день актер сложил тело в некой полурелигиозной позе и сдался правоохранителям.

— Перед лицом чего-то такого ужасного извиняться кажется таким бессмысленным. Но всеми фибрами души я сожалею, — признался Грэнтхем на суде.

При этом в ближайшие 14 лет он не сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении.

Недавно россиянин убил своих родителей молотком в отеле в Турции и записал это на видео.