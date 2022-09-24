Лифтовое оборудование заменили в историческом доме на севере Москвы

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы

Россия, Москва, Новопесчаная улица, 14 Карта всех событий

Лифтовое оборудование заменили в доме, где жил советский ученый и авиаконструктор Сергей Егер. Об этом в субботу, 24 сентября, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

В рамках столичной программы капитального ремонта специалисты заменили все лифты в доме 14 на Новопесчаной улице. Кроме установки новых современных лифтовых кабин, была произведена замена механизмов спуска и подъема.

Благодаря этому скорость передвижения новых подъемников повысилась, а ход кабин стал плавным и комфортным. Увеличилась и грузоподъемность лифтов: теперь она составляет до 400 килограммов.

Кроме того, был увеличен дверной проем кабин до 700 миллиметров. Так, использование подъемников станет более удобным для маломобильных гражданам и мам с колясками.

Новые телескопические двери оснащены современной системой безопасности в виде инфракрасного контроля. Она не дает створкам закрыться, если получает сигнал о нахождении в проеме постороннего предмета.

Одновременно с установкой нового подъемника на посадочной площадке первого этажа появился индикатор местонахождения кабины, который отображает, на каком этаже находится лифт.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в ходе реализации региональной программы капитального ремонта в столице заменили более 1,5 тысячи лифтов в жилых домах с начала года.