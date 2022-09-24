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Два автомобиля столкнулись в поселении Михайлово-Ярцевском

Лейла Алиева
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Два автомобиля столкнулись в поселении Михайлово-Ярцевском
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, квартал № 92 Карта всех событий

ДТП с участием двух автомобилей произошло в поселении Михайлово-Ярцевском ТиНАО. Об этом в субботу, 24 сентября, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Инцидент произошел в поселке Шишкин Лес в районе реки Пахры. В настоящее время движение транспорта на участке перекрыто, на месте аварии работают оперативные службы. Информация о пострадавших и обстоятельства ДТП выясняются, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Два автомобиля столкнулись в поселении Михайлово-Ярцевском Фото: Telegram / Дептранс.Оперативно

Еще одна авария с участием двух автомобилей произошла накануне в 18:42 на востоке Москвы на Мартеновской улице в районе дома 14/57.

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