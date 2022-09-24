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Приметы и советы

Сомнолог назвал эффективные способы быстрого засыпания

Лейла Алиева
Общество
Сомнолог назвал эффективные способы быстрого засыпания
Фото: Unsplash

Врач-сомнолог, доктор медицинских наук и заслуженный врач Российской Федерации Роман Бузунов перечислил способы, которые помогут человеку быстрее заснуть.

— Мне нравится техника обратного мигания. Смысл в том, что просишь человека на секунду открыть глаза, потом закрыть и посчитать до десяти. Потом опять на секунду открываешь и на десять секунд закрываешь. И человеку каждый раз будет не очень хотеть открывать глаза. Буквально 5–7 минут такой техники — и развивается сонливость, — рассказал он.

Еще одной техникой, которая поможет быстрее заснуть, является дыхательная. Она идет на счет до восьми, на четыре нужно выдохнуть, на семь — задержать дыхание, а на восемь — выдохнуть. Такое дыхание тормозит нервную систему, а когда человек начинает про себя ввести счет, то его логика и эмоции замедляются.

Также специалист назвал еще две техники: первая — мышечная, когда сначала человек напрягает одну группу мышц и расслабляет другую, затем — следующие и так далее; вторая — медитация для сна, передает URA.RU.

Недавно «Вечерняя Москва» узнала у врача-сомнолога Ирины Завалко, почему возникают проблемы со сном, зависит ли это от возраста и когда стоит обращаться с этим к специалисту.

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