Ефимов: Скалодромы построят в Новогирееве и Головинском районе

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Россия, Москва, Кусковская улица Карта всех событий

В рамках комплексного развития участка бывшей промзоны «Автомоторная» в Головинском районе и неэффективно используемого участка в Новогирееве построят скалолазные центры. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в субботу, 24 сентября.

— Один скалолазный центр возведут на севере города в рамках реализации самого крупного на данный момент проекта комплексного развития территорий столицы — реорганизации участка бывшей промзоны «Автомоторная» площадью 77 гектаров. Другой скалодром появится на востоке Москвы на неэффективно используемом участке площадью 21 гектар по адресу улица Кусковская, владение 12, — сказал он.

Заммэра добавил, что на этих территориях планируется построить высокотехнологичные производства и объекты общественно-делового назначения. Общий объем инвестиций в реорганизацию участка бывшей промзоны «Автомоторная» и неэффективно используемого участка в Новогирееве составит 200 миллиардов рублей.

Помимо этого, на этих территориях появится около 13 тысяч новых рабочих мест. По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, новые скалодромы могут мотивировать жителей к занятию скалолазанием.

Он отметил, что суммарная площадь скалолазных центров составит около 10 тысяч квадратных метров. Таким образом, жители районов Головинский и Новогиреево получат спортивные объекты в шаговой доступности.

20 сентября Ефимов сообщил, что был определен инвестор, который займется развитием участка бывшей промзоны «Автомоторная».